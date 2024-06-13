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ベスパ ハンドル vespa handlebar ビンテージ オリジナル
商品番号 I86439519130
商品名

ベスパ ハンドル vespa handlebar ビンテージ オリジナル
ブランド名 ベスパ
特別価格 税込 15,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かっこいいビンテージベスパハンドルです年代の割には綺麗なほうだと思います。細かい寸法などは画像で判断して下さい。古いものなので、私が気づいていないマイナス点があるかもしれません。ですので、写真をよく見てくださいお決まりのノークレーム、ノーリターンでお願いします。#ベスパ#vespa#piaggio#ピアジオ#ビンテージ#スップリント(exclusive)#スパー(gantipx)
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