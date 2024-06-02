【 新品 未使用 】Coreterno キャンドル

キャンドルVISIONARYCANDLEPHRENOLOGY未使用。定価:¥10,780（税込）大阪のPOP-UPで一目惚れして購入したのですが、可愛すぎて使えないです。（笑）引っ越すタイミングでしたので、思い切って出品させて頂きました◎この機会に、ご縁のある方にお譲りさせていただきたいです！この商品について以下ホームページから引用↓自分を信じることを自分で知ってください。”心で創造し、心で構築します。”私たちのビジョナリーピラーキャンドルは、暗闇に対する光の勝利と保護を表しており、心と魂を癒す力と積極性のメッセージを体現しています。それらは無香料のミネラルと植物性ワックスで古代イタリアの伝統で作られています。・世界で唯一の革新的な高精細ワックス印刷技術・ひとつひとつに作成者のサイン入り・ウィック100％天然コットン・燃焼時間：60時間以上#CORETERNO#コレテルノ



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