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ムクエ　ピュアスウィート　600ml詰め替えミストセット
商品番号 G45523231955
商品名

ムクエ　ピュアスウィート　600ml詰め替えミストセット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用こちらはモイスチャーシャンプーとトリートメントの600mlセットです。【モイスチャーシャンプー】乾燥を防いで、優しくしっとりと洗い上げます。ダメージヘアを補修し、もう一度水をはじくしなやかで潤いのある健康な髪へと導きます。PURESWEET（ピュアスウィート）は色鮮やかなフルーツのみずみずしさと、贅沢なスウィーツの甘さを連想させます。繊細な花々がその甘さを優しく包み込み、あなたをファンタジーの世界へ誘います。シャンプー600mlトリートメント600グラムぷるぷるジュレミスト180グラム定価合計12096円(税込)◎2023.9月購入◎他の商品と一緒にご購入いただくとお値引き可能です美楽心ハホニコヘアケアshampooグロッシーローズ
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