ドットール・ヴラニエス　ロッソノービレ　250ml ディフューザー

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商品詳細
新品・未開封品ドットール・ヴラニエスロッソノービレ250ml専用スティック付属赤ワインをモチーフにした、アイコン的フレグランス。様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りのハーモニーを完成させています。
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http://narcologia.ru/goods/pompous496223.html
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