DR.VRANJES ARANCIO UVA ROSSA 250ml

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DR.VRANJESドットールヴラニエスARANCIOUVAROSSA〈アランチョ・ウバロッサ〉ディフューザーフィレンツェに旅行の際に正規店で購入長期間自宅保管品 未使用自宅保管の際にはこの角など折れ跡などあり。現在パッケージなどは変わっているようです。バンブースティックは6本しかなく、また写真の通り曲がっています。保管ケースもスレ跡、青色が付いているなどの状態。オマケ程度とお考えいただき、スティックはご希望の方にのみお付けする予定です。他の香りになりますが、ロンハーマンさんでもお取り扱いがある商品のようです。香りについて、以下正規品HPより引用オレンジと赤葡萄のビターでリッチなフルーティアロマに、ほのかなシナモンがアクセント。自然の恵みをとじこめた甘くみずみずしい香り。長期自宅保管品が、ある意味アンティークな商品に魅力を感じていただける方などいかがでしょうか？#DR.VRANJES#イタリア#ドットール・ヴラニエス#香り#リラックス#ロンハーマン#ディフューザー#ルームフレグランス#正規品