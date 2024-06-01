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- アパガードロイヤル 135g ×4個セット
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商品詳細
エナメル質を修復白く美しい歯に(シリーズ最上位タイプ)■商品状態：新品未使用 購入時期：2023年9月※即ご購入ＯＫです。※すみません。お値下げ不可です。#アパガードロイヤル#サンギ#アパガード
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