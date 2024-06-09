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【4点セット】パールホワイト　ホワイトニング歯磨きセット
商品番号 F62224703597
商品名

【4点セット】パールホワイト　ホワイトニング歯磨きセット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封送料込セット内容1.PearlWhiteホワイトニング専用歯ブラシ2.パールホワイトプロEXプラス30ml(液体ハミガキ)3.PearlWhiteProShine知覚過敏ケア(薬用歯磨き)4.パールホワイトリムーバジェル(舌汚れ除去ジェル)対象···大人用特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit769886.html
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