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- 【4点セット】パールホワイト ホワイトニング歯磨きセット
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商品詳細
新品未開封送料込セット内容1.PearlWhiteホワイトニング専用歯ブラシ2.パールホワイトプロEXプラス30ml(液体ハミガキ)3.PearlWhiteProShine知覚過敏ケア(薬用歯磨き)4.パールホワイトリムーバジェル(舌汚れ除去ジェル)対象···大人用特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策
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