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★値下げ★シャネル チャンス オー タンドゥル ボディ モイスチャー 200ml
商品番号 S30613493677
商品名

★値下げ★シャネル チャンス オー タンドゥル ボディ モイスチャー 200ml
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。■商品状態　購入時期：約4年前　残量：1度試しに使用したのみで9割方残ってます。・自宅保管品になり、箱・ボトルの色やけ等あります。・中古品になり、素人による検品になります。・美品をお探しの方や神経質方はご遠慮下さい。・キャンセル・クレーム・返品は受け付けておりません。・このような商品状態をご理解頂ける方にご検討して頂けたらと思います。気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい。※配送はコンパクトに送らせて頂きます！※プロフィールも一緒にお読みください！#シャネルチャンスオータンドゥルボディモイスチャー#シャネル#シャネル
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