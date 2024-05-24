❀新品未使用品❣❀　SHIRO シロ　サボン　ボディミルク　195g　2本セット

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肌をたっぷりの潤いで満たすみずみずしいテクスチャーのボディミルク他のブランドにはないフレッシュで優しい甘さのある香り性別年齢問わず万人受けする香りです(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)☆お肌をうるおして包みます！☆さわやかなテクスチャーと心地よい香りの高保湿ミルク！☆優しく石鹸の香りがするサボン！アロエベラ葉エキス、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、シア油配合。【特徴と詳細】さわやかなテクスチャーでお肌にたっぷりの潤いを与えるボディミルク保湿力の高いアロエ1成分、シアバター2成分、肌あれを防ぐ無農薬オリーブ成分3成分を配合し、お肌にたっぷりの潤いを与えます。そして手触りもしっとり。肌になじむ爽やかなテクスチャーで、お風呂上がりだけでなく日中のボディケアにもお使いいただけます。※shiroの製品は、パッケージレス販売の為、箱なしです。製品に傷や汚れが付いてしまう場合がありますが、中身に問題はございませんので安心してお使い下さい。自宅保管品ですので、神経質な方、完璧な状態を求められる方は、ご遠慮下さいます様お願い致します。#シロ#shiro#ボディミルク#美容液#ハンド美容液#ボディクリーム#ボディケア#ケアアイテム#サボン#石鹸の香り