レア⭐︎オルゴン棒ミニ

オルゴン棒ミニ シルバーサイズは写真をご覧ください。使用頻度は低いので、綺麗な状態です^_^今はサイトにのっていないので、販売されていないかもしれません。通常のオルゴン棒より短いので、扱いやすいです^_^他のリングと合わせて購入の場合、お値下げいたします^_^コメントよりお願いいたします。#オルゴンリング#免疫力アップ#オルゴン棒#最後の療法



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