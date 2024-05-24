ポロラルフローレン150キルティングジャケット

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軽くて、使いやすいキルティングジャケットです。成長が著しく、すぐにザイズアウトしました。状態は色褪せもなく良い方だと思います。ファスナー使用で使いやすいです。シックな紺色なので、学校行事、通学などに重宝すると思います。大体の寸法は掲載しています。これから肌寒くなる季節に一着あると重宝すると思います。あくまで、子供が着た中古品ですので、ご理解ある方宜しくお願いします。