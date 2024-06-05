新品　伊勢丹で購入　ジャガディブラウス　128㎝

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都内百貨店で購入したのですが、ジャカディのブラウスは何点か持っており、こちらは着用しなかったため、出品します9000円（税抜）でした128㎝8歳のサイズですめちゃくちゃかわいくて、フォーマルにも日常にもきていただけると思いますジャカディはおしゃれでありながら着心地もいいフランスの子供服ですみていても幸せになる子供服です袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬