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新品　伊勢丹で購入　ジャガディブラウス　128㎝
商品番号 I22212215088
商品名

新品　伊勢丹で購入　ジャガディブラウス　128㎝
ブランド名 ジャカディ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内百貨店で購入したのですが、ジャカディのブラウスは何点か持っており、こちらは着用しなかったため、出品します9000円（税抜）でした128㎝8歳のサイズですめちゃくちゃかわいくて、フォーマルにも日常にもきていただけると思いますジャカディはおしゃれでありながら着心地もいいフランスの子供服ですみていても幸せになる子供服です袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/message129727.html
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