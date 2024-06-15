日本製 PUMA トラック ジャケット ジャージ 青 白 M 刺繍

#フォロー割引致します！！←見ないと損する古着はコチラ！#フォロー割引致します！sports #フォロー割引致します！outer【size】M着丈約62㎝身幅約54㎝肩幅約48㎝袖丈約61㎝【詳細】プーマのジャージになります。状態は若干使用感はありますが、シミや穴はありません。プリントに一部割れがありますが、あまり気にならないかなと思います。青白も良いです。お好きな方は是非いかがでしょうか？古着になりますので、ご理解のある方だけお願い致します。倉庫管理になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。サイズ...M



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