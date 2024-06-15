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日本製 PUMA トラック ジャケット ジャージ 青 白 M 刺繍
商品番号 A38525434419
商品名

日本製 PUMA トラック ジャケット ジャージ 青 白 M 刺繍
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#フォロー割引致します！！←見ないと損する古着はコチラ！#フォロー割引致します！sports　#フォロー割引致します！outer【size】M着丈約62㎝身幅約54㎝肩幅約48㎝袖丈約61㎝【詳細】プーマのジャージになります。状態は若干使用感はありますが、シミや穴はありません。プリントに一部割れがありますが、あまり気にならないかなと思います。青白も良いです。お好きな方は是非いかがでしょうか？古着になりますので、ご理解のある方だけお願い致します。倉庫管理になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。サイズ...M
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