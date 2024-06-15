アディダス 日本代表 2014年ユニ



日本代表 14/15 ユニフォーム ホーム 半袖 オーセンティック



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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらはサッカー日本代表2014年W杯予選モデルのユニホームになります。貴重な選手着用モデルです。コレクション整理のため出品致します。状態としては美品です。その他、状態は画像をご参照下さい。即購入して頂いてかまいません。中古品ということをご理解のうえでご検討ください。発送は翌日には行う予定です。ご不明点があればコメントお願いします。サイズ:L#サッカー日本代表