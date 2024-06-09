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バボラ Babolat テニス　ラケットバッグ
商品番号 N67655130028
商品名

バボラ Babolat テニス　ラケットバッグ
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。バボラのラケットバッグ　です。ラケットは余裕で2本入ります。シューズ、タオルなども楽々入ります。5月に購入してテニススクールとの往復で4回ほど使用しました。キズや汚れもなくキレイな状態です。種類···ラケットバッグ用途···硬式#BabolaT#バボラ
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