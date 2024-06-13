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最終値下げ！【新品タグ付き】PUMA プーマ ベンチコート ジャケット 140
商品番号 C29392164654
商品名

最終値下げ！【新品タグ付き】PUMA プーマ ベンチコート ジャケット 140
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックとオレンジ着丈···ロング素材···ナイロンフード···あり季節感···冬プーマPUMAのロゴ入りナイロンジャケット帽子は、取り外し可(ボタン止め)。裏ボアで、袖と帽子の裏にも有りますので、真冬でも暖かさを保てます(^^)新品　　●サイズ：タグ140サイズ●素材：ポリエステル100%●状態：新品未着用です。タグ付●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。梱包に関しましては簡易包装となります。発送は、極力迅速丁寧発送を心がけておりますが、お仕事の都合上1〜2日ほどお時間をいただく場合がございます。その他ご質問等ございましたら、コメント欄よりご連絡くださいませ(^^)
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