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マンチェスターシティ 10#アグエロ　ユニフォーム
商品番号 M48283313593
商品名

マンチェスターシティ 10#アグエロ　ユニフォーム
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,692 円
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商品詳細

カラー...ブルーチーム名/国外...マンチェスター・シティFCリーグ...プレミアリーグインポートサイズはMですが、日本のLサイズ相当です。
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