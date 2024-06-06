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[限定]マリアーノリベラ2003年ヤンキース100周年公式ボール直筆サイン
商品番号 I27797230845
商品名

[限定]マリアーノリベラ2003年ヤンキース100周年公式ボール直筆サイン
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 21,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリアーノリベラのヤンキース100周年公式直筆サインボールで、STEINER社の証明書付きです。ニューヨークヤンキースのクローザーで永久欠番42の、ヤンキース史上最高のクローザーです。ヤンキース100周年公式球の使用は2003年のヤンキースホームゲームのみですので希少品です。数量限定商品203で、シリアルNo156めでALCSMVPと記載あり。棚ディスプレイで保管していましたので傷み、日焼け等はありませんので状態は非常に良いです。写真にて判断頂けると幸いです。
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