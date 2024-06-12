【未使用】YONEXテニスシューズ パワークッション フュージョンレブ4

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商品詳細
【SHTF4MGC(425)26.0】YONEX(ヨネックス)テニスシューズパワークッションフュージョンレブ4メンGCディープスカイ新品未使用サイズ···26.0cm対応コート···オムニ・クレー兼用形状···ローカット性別···メンズ商品状態:新品商品説明:足を包み込む新設計アッパーが高速フットワークを生み出す。商品名:テニスシューズパワークッションフュージョンレブ4メンGC仕様:ディープスカイ(425)クレー・砂入り人工芝コート用ローカット、3E設計素材アッパー/合成繊維+合成樹脂、ミッドソール/合成樹脂、アウトソール/ゴム底メーカー:YONEX(ヨネックス)
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