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ヨネックス　テニスシューズ パワークッション美品　 　ソニケージ 3 ワイド
商品番号 A81030573121
商品名

ヨネックス　テニスシューズ パワークッション美品　 　ソニケージ 3 ワイド
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　テニスシューズパワークッション　ソニケージ3ワイド26.0cm※メーカー希望小売価格(税込)13,200円１度2時間程度着用サイズが合わなかったため出品します。ホームクリーニング済み靴底の溝に取り切れない砂あります。ご了承ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”神経質な方のご購入は御遠慮ください！！
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