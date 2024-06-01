ヨネックス　テニスシューズ パワークッション美品　 　ソニケージ 3 ワイド

ヨネックス テニスシューズパワークッション ソニケージ3ワイド26.0cm※メーカー希望小売価格(税込)13,200円１度2時間程度着用サイズが合わなかったため出品します。ホームクリーニング済み靴底の溝に取り切れない砂あります。ご了承ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)”神経質な方のご購入は御遠慮ください！！



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