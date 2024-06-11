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1回使用のみ!ナイキ コートエアズームヴェイパープロ 2★24.5センチ
商品番号 S23296778112
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1回使用のみ!ナイキ コートエアズームヴェイパープロ 2★24.5センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,589 円
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商品詳細

ネット購入で買いましたが、1回使用のみ★足に合わず痛いので‥なくなくの出品です。箱付き♪タグもまだあります。定価￥19,899【商品】(新品／タグ・箱付)ナイキコートエアズームヴェイパープロ2NIKEWCourtAirZoomVaporPro2ピンクブルーム/アドービ/ホットパンチDR6192-601日本国内正規品激しいラリーの応酬や、負けられない長時間にわたるマッチには、ヴェイパープロ2で立ち向かいましょう。オリジナルモデルのプロで人気だった要素をすべて継承しています。地面との一体感を生むデザインで、高反発のZoomAirクッショニングにより、コートのどこでもサーブを打ち返して得点することが可能。ヴェイパーらしい快適な履き心地で、硬いサーフェスでもフレッシュな状態をキープできます。#ヴェイパー#テニスシューズ#テニスシューズレディース#レディーステニスシューズ#ナイキ#ナイキテニスシューズ#NIKE#NIKEテニスシューズ#ナダル#フェデラー#ナイキテニス#エアチャレンジ#ナイキズーム#ヴェイパー#24#2４#２４#24.5センチ#24.5CM#24.5#オムニ#オムニコート#ナイキコートエアズームナイキコートエアズームヴェイパープロ2対応コート...オールラウンドサイズ...24〜24.5cm
http://narcologia.ru/goods/symmetric939745.html
http://narcologia.ru/goods/reflector673964.html
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