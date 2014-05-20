松井秀喜.エンゼルス.サイン写真

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購入時から1度もケースからは出していません。目立ったキズは無いですが初期キズ等を気になされる方のご購入はご遠慮願います。サインは、とても綺麗にしっかり書かれています。 画像からも確認していただけますように55まで書かれています。よろしくお願い致します。※神経質な方のご購入はご遠慮願います※※運送中のトラブルの対応は致しかねます※※返却の対応は致しかねます※