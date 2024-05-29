ポケモンカード レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケモンセンター

ポケモンセンターオンラインにて購入しました新品未開封になります納付書も一緒に専用箱に入れさせて頂きます(宅急便コンパクトを予定しております)◆お写真の状態+ぷちぷち(一重)+水濡れ防止トラブル防止のため返品交換等はお受けいたしません即購入可/お値下げ不可シリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封ボックス



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