槙野智章 直筆サイン入りユニフォーム

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商品詳細
2011年のユニフォームに翌年サインを頂いたものですが槙野選手の直筆サイン入りユニフォームになります！ずっと飾ってあったものなので汚れ等ございません✩.*˚サイズ2XO送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/passivity838783.html
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