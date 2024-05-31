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槙野智章 直筆サイン入りユニフォーム
商品番号 O27356232839
商品名

槙野智章 直筆サイン入りユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2011年のユニフォームに翌年サインを頂いたものですが槙野選手の直筆サイン入りユニフォームになります！ずっと飾ってあったものなので汚れ等ございません✩.*˚サイズ2XO送料込みです。
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