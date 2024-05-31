千葉ロッテマリーンズTEAM26 佐々木朗希選手　サコッシュ

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野球チーム···千葉ロッテマリーンズZOZOマリンスタジアムにてファンクラブ会員先着でランダムに配布された、サコッシュリュック中身確認、撮影の為に開封しましたが、未使用品です。#17佐々木朗希選手バージョン即購入OKです。新品・未使用ですが、自宅保管の品ですご理解いただける方、購入検討お願いします