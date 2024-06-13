

ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ - 管楽器



本物保証! Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ おもちゃ・ホビー ...



ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ - 管楽器



EK0031] 中古 MOECK (メック) 木製アルトリコーダー TUJU 236? baroque ...



2023年最新】Moeck TUJUの人気アイテム - メルカリ



EK0031] 中古 MOECK (メック) 木製アルトリコーダー TUJU 236? baroque ...



ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ-



MOECK TUJU 220 Baroque ソプラノリコーダー



ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ-



2023年最新】Moeck TUJUの人気アイテム - メルカリ



MOECK メックTUJU アルトリコーダー 木製 (メイプル)バロック式 - 和楽器



MOECK TUJU 220 Baroque（中古）【楽器検索デジマート】



ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ-



メックリコーダーの販売～MOECK、Mollenhauer～【ガッキコム】



ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ-

ドイツのリコーダー名門メーカーのMoeckTuju（メックツユ）ブランドのアルトリコーダーです。廃盤品ですが、現行モデルですとMoeckRondo相当と思われます。現行品定価は数万円の高級モデルです。ゼンオンの竹山、ヤマハなどの木製リコーダー同様、樹脂リコーダーよりも温かみのある柔らかい音色が特徴です。材質はメープル（楓材）で、白木の美しさを感じていただけるかと思います。ソロ演奏やアンサンブル、学校教育や合奏に向いていると思います。初心者の方、趣味の方、アンサンブル志向の方などにもお使いいただけるかと思います。モデル：236材質：メイプル3本継