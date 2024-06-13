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- 【ドイツ木製】Moeck アルトリコーダー 236 TUJU ツユ
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商品詳細
ドイツのリコーダー名門メーカーのMoeckTuju（メックツユ）ブランドのアルトリコーダーです。廃盤品ですが、現行モデルですとMoeckRondo相当と思われます。現行品定価は数万円の高級モデルです。ゼンオンの竹山、ヤマハなどの木製リコーダー同様、樹脂リコーダーよりも温かみのある柔らかい音色が特徴です。材質はメープル（楓材）で、白木の美しさを感じていただけるかと思います。ソロ演奏やアンサンブル、学校教育や合奏に向いていると思います。初心者の方、趣味の方、アンサンブル志向の方などにもお使いいただけるかと思います。モデル：236材質：メイプル3本継
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