ミズノテニスラケットバッグ6本入れネイビー×ピンク

種類···ラケットバッグ用途···軟式・ソフトテニスミズノテニスラケットバッグ6本入れネイビー×ピンク63JD000287新品未使用タグ付き新品未使用なので傷もなく、中も綺麗なままです！ピンクとネイビーの色で可愛い+かっこいい色をしているので女の子にオススメです‼️6本入りなのでラケットを2.3本入れても服や靴を沢山入れれます‼︎定価6900円なのでお得です！値下げも要望に応じて可能です‼️



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