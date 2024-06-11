高級仮名用墨　しらさぎ　少し使用

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商品詳細
書道・習字用品...墨 呉竹精昇堂の仮名用墨 しらさぎ。重さ約28g 現在の定価19800円のようです。少し使用しています。長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。
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