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高級仮名用墨　しらさぎ　少し使用
商品番号 A88168986067
商品名

高級仮名用墨　しらさぎ　少し使用
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...墨　　呉竹精昇堂の仮名用墨　しらさぎ。重さ約28g　現在の定価19800円のようです。少し使用しています。長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。
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