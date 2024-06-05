ヨネックス　ラケットバック

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商品詳細
種類···ラケットバッグ用途···硬式ヨネックスツアーエディションyonexリュックラケットバッグTOUREDITION6本入れBAG1802R15400円2回ほど使用したのみですので使用感はありません。中は汚れはありません。ただ外側にシミがある箇所がありますが全体的ににとても綺麗です。発送の際はコンパクトにして発送させていただきます。ご理解ある方よろしくお願いします。
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