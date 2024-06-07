美品⭐︎テニス　ラケットバッグ　黒　ブラック　プリンス　prince

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プリンス テニス ラケットバッグ試合の賞品で数年前にいただいたものです。状態はかなりの美品です。数回程度の使用です。ラケットが収納でき、シューズ入れ、小物入れ、ドリンクホルダー等も充実しています。リュックタイプになる優れものです。黒色\u0026シンプル\u0026ロゴも小さめでスーツなどにも合うので仕事の帰りにテニスをされる方にもかなりおすすめです。こういったバッグを探されている方は多いと思いますのでぜひご検討ください。よろしくお願いします発送は折り畳んでの対応となりますので畳みジワができる可能性がございます。あらかじめご了承ください。らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。