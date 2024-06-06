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パリサンジェルマン　キッズユニフォームMサイズ
商品番号 S68692202812
商品名

パリサンジェルマン　キッズユニフォームMサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE公式ショップにて購入。サッカーユニフォーム　キッズMサイズ(130cmぐらい)細身なサイズ感です。元値は、９千円程で購入。2020～2021年　ホームユニフォーム着用回数、短時間で3回着用。スレやキズなど特に気になる点はございませんがあくまでも中古品、素人の検品になりますのでご理解頂ける方のみご利用下さい。
http://narcologia.ru/goods/traverse463926.html
http://narcologia.ru/goods/injure899067.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate291648.html
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