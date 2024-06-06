パリサンジェルマン　キッズユニフォームMサイズ

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NIKE公式ショップにて購入。サッカーユニフォーム キッズMサイズ(130cmぐらい)細身なサイズ感です。元値は、９千円程で購入。2020～2021年 ホームユニフォーム着用回数、短時間で3回着用。スレやキズなど特に気になる点はございませんがあくまでも中古品、素人の検品になりますのでご理解頂ける方のみご利用下さい。