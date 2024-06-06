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【最終価格】美品スリクソンZX7MK2ドライバー440 ♦︎ダイヤ9.5度ヘッド
商品番号 F38963416776
商品名

【最終価格】美品スリクソンZX7MK2ドライバー440 ♦︎ダイヤ9.5度ヘッド
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ドライバー利き手···右対象···メンズテーラーメイド人気モデル···ステルスプラス美品スリクソンZX7MK2440♦︎ダイヤ9.5度ヘッドのみとなります。ヘッドカバー、トルクレンチ付きです。シャフトはつきません。新品未使用品シュリンク付きを購入し、シュリンク開封後、練習場で20球打ちました。状態はとても良く美品ですが、あくまでも中古品です。顔が綺麗で小ぶりヘッドになり、ヘッド体積が440CCとなります。通常版は450CCです。操作性が高く、打感も良く飛びます。ここまでの美品はあまり出回らないと思いますので、この機会に是非ご検討下さい。
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