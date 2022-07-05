マンチェスターユナイテッド　ユニホーム

2002年 マンチェスターユナイテッドのユニホームになります。当日 ベッカムや移籍したばかりのクリスティアーノ・ロナウドなども着用していたデザインです。以前メルカリにて購入致しました。サイズM状態は写真を参考にしてみてください。



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