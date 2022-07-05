マンチェスターユナイテッド　ユニホーム

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商品詳細
2002年 マンチェスターユナイテッドのユニホームになります。当日 ベッカムや移籍したばかりのクリスティアーノ・ロナウドなども着用していたデザインです。以前メルカリにて購入致しました。サイズM状態は写真を参考にしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/reboot472236.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose661740.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis428544.html
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