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マンチェスターユナイテッド　ユニホーム
商品番号 O87305555158
商品名

マンチェスターユナイテッド　ユニホーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,494 円
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商品詳細

2002年　マンチェスターユナイテッドのユニホームになります。当日　ベッカムや移籍したばかりのクリスティアーノ・ロナウドなども着用していたデザインです。以前メルカリにて購入致しました。サイズM状態は写真を参考にしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/reboot472236.html
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