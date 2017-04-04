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大谷翔平 サイン　観戦証明書　メッセージカード　高橋陽一　キャプテン翼
商品番号 M71384741989
商品名

大谷翔平 サイン　観戦証明書　メッセージカード　高橋陽一　キャプテン翼
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)現在では入手困難な大谷翔平選手の日ハム時代の164km記念証とメジャー移籍記念会見の時のメッセージ付きカード、キャプテン翼の高橋陽一先生とのコラボクリアファイル（未使用）になります。袋に入れて厳重に保管していた為、とても綺麗な状態を維持してます。（164km記念証はキズ等あるのでおまけとしてお考えください。）コレクションや額縁に入れて飾ると良いかと思います！折れ対策して、4枚目の厚いケースに入れてご配送致します。現時点でお値下げは検討してません。長期保管につき細かなキズ等ご了承ください。最初に落札いただい方にお譲りさせていただきます。#ファイターズ#北海道日本ハムファイターズ#大谷翔平#大谷#大谷翔平選手#164km/h#2016#観戦証明書#サイングッズ種別···写真サイン有無···無し性別···男ジャンル（スポーツ選手）···野球
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