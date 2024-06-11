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テニスラケット　ミズノＴＥＣＨＮＯ　CHARGE
商品番号 R79235658210
商品名

テニスラケット　ミズノＴＥＣＨＮＯ　CHARGE
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾テニス教室をしていた祖父のラケットです＾＾グリップ部分交換のみで、あとは傷もなく綺麗な状態です^^ご検討宜しくお願い致しますʅ（◞‿◟）ʃ性別···ガールズボーイズ兼用
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