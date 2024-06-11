テニスラケット　ミズノＴＥＣＨＮＯ　CHARGE

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾テニス教室をしていた祖父のラケットです＾＾グリップ部分交換のみで、あとは傷もなく綺麗な状態です^^ご検討宜しくお願い致しますʅ（◞‿◟）ʃ性別···ガールズボーイズ兼用
http://narcologia.ru/goods/rebellion825078.html
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