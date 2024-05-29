最上級 かな料紙 全懐紙 雁皮 雲母 同色10枚

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最上級の料紙です。現在では、中々入手困難かと思われます。価値の分かる方に御使用頂ければ嬉しく存じます。30年程前の家庭保管品になります。ビニール袋に入れたまま保存していましたので、きれいな状態です。素人検品ですので、見落とし等あるかもしれません。完璧を求める方はご購入をお控え下さい。サイズ全懐紙50cm×36.5cm 半分にカットして半懐紙でも お使い頂ける模様です。 定価 30年前、10枚18,000円。★商品は、ふんわり、たたんで、 箱に入れての発送になります。 （３点以上、おまとめ買いの 場合は、専用化粧紙ばさみで 発送致します。）他にも出品しておりますので、おまとめ買いの場合はコメント下さいませ。