【新品】2016リオ　金メダル／銀メダル／銅メダル　レプリカ

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商品詳細
これまで大切に自宅保管していました。この度の整理で興味のある方にお譲りします。当時の感動がよみがえる貴重な記念グッズです。よろしかったら、どうぞ！直径8.5cm×厚さ4mm#オリンピック#リオオリンピック#五輪#OLYMPIC
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