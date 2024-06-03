【超希少・当時物】MLB ジョン・レスター ボストン 傘下 グリーンジャケッツ

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米国メジャーリーグMLBボストン・レッドソックス傘下A+、オーガスタ・グリーンジャケッツの2003年当時の在籍選手のサインボールです。ボストン・レッドソックス、シカゴ・カブスで大活躍した、レジェンド先発左腕の、ジョン・レスター投手のサインも2つ入っています。一つは2003年当時のグリーンジャケッツでの背番号13のサインがあります。もう一つは2008年ボストン・レッドソックス在籍時の背番号31のサインです。当日の使用球にサインがされた当時物となります。当方は米国のマイナーリーグMiLBの公式オークションにて2016年に160USDで入札し購入しました。20000円→