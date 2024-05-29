最終値下済 SAEC AC-7000 サエク 電源ケーブル

新導体PC-TripleCを採用したsaecAC-7000 PC-Tripe 日本製/正規品オーディオ評論家福田雅光氏のレポート：低歪で透明度の高い音質で、なめらかで艶のある質感が魅力。ＶＧＰ金賞受賞AWARD受賞導体：PC-TripleC 導体断面積：3.6Sq（mm2）導体絶縁体：半硬質PVC構造：３芯シールド＋綿糸介在シールド材：銅箔シース：非鉛軟質PVCケーブル外径：φ13mmケーブル長さ：約1ｍ許容電流：15Aプラグ：米国カーボン＆テルル銅・ロジウムコーテイング最高級プラグ 動作確認済です。見た目の状態は写真で判断をお願いします。付いてくる物は写真に写っている物で全てです。paypayフリマ等、他でも出品しているので売れ次第、終了となります。販売先によって価格がかなり違う場合があります。宜しくお願い致します。



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