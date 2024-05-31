コブラ　エアロジェットLS ドライバー　10.5

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。コブラ エアロジェットLSドライバー10.5の出品になります。グリップ：純正シャフト:フジクラ ペンタス6S長さ :45.25付属品 :ヘッドカバー、レンチ比較的美品だと思いますが、画像をご確認の上ご購入ください。返品は、お断りします。種類···ドライバー
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