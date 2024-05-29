肩掛けコロリンショルダー アーカイブギンガム ミルキーウェイ

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＊kina＊様専用です。7590＋1000＝8590●肩掛けショルダーアーカイブギンガムグレーミルキーウェイコロンとしたバッグです。内ポケットは2ヶ所あり、長財布や500ミリのペットボトルが入ります。革の持ち手付き。(天然素材ですので、傷や色むら等あります。)サイズ 縦約23㎝×横約30㎝持ち手約50㎝(取り外し可能)マチ約6㎝※少し潰して発送しますので、開封後内側からコロリンに戻して下さいm(__)m素人のハンドメイドですので、若干のズレや折り目、作成時のしわ等がある場合がありますのでご理解のある方のみご購入をお願いします。お使いのブラウザによっては、実際のお色と異なる場合があります。#puni