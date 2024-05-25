THE NORTH FACE ノースフェイス　バルトロライトジャケット 黒

THENORTHFACEバルトロライトジャケットになります。着用回数1回しかも短時間の超美品です。着用の機会がなくなってしまい、出品を決意しました。新品同様品ですので、是非よろしくお願い致します。カラー：ブラック(K)サイズ：L真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には30デニールのGORE-TEXINFINIUMPRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。Fabric＜表地＞30DGORE-TEXINFINIUMWINDSTOPPERInsulatedShell（2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePTFE）＜中わた＞GreenRecycledCLEANDOWN光電子（ダウン72％、レーヨン20％、フェザー8％）＜裏地＞NylonTaffeta（ナイロン100％）Functionフロントダブルフラップ／ワンハンドアジャスターフーデッド／ダウン入り内衿仕様／内側に二つボトルポケット／両胸ポケット止水ファスナー原産国ベトナム



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