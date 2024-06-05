ぽんばっぐ　オーダーページ

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ふっくら立体感のあるバッグに仕上がりました。パンみたいにふっくらした形からポンバッグと名付けました。ポンポンとお荷物を出し入れしやすいです。内ポケットはサイドに4つつけたので、ボトルやスマホなんかも取り出しやすいですよ⁡。ショルダーは短めにセットして、体にフィットさせてカジュアルにお使いください。コンパクトに見えますが、思いのほかたっぷり入ります。平置きした状態で横およそ45cm縦およそ35mショルダーの長さおよそ95cm（長さ調節できます）↑上記は、GogoCandyあーこ様のページより引用あり。GogoCandyあーこ様の型紙を使用し、職業用ミシンで丁寧に作成いたしました。大容量のため、マザーズバッグや旅行バッグにもお使いいただけます。写真撮影時には、バッグの中にものを入れて実際にご使用頂いた時の膨らみを再現してます。ご希望の方はこちらのコメントよりお願い致します。その後専用ページ作成→オーダー内容確定後→購入→バッグ作成開始となります。宜しくお願い致します。表布はご希望の素材やカラーを教えて下さいませ。入手可能な生地を写真つきでご提案させていただきます。帆布・リネン・コットンリネン・デニム生地等からお選び頂ければと思います。内布は2種類から選択式です。写真2枚目①オックス生地 生成②コットンリネン生地生成価格は7,000円です。高級な生地をご希望の場合は追加で料金発生致します。完成まで２週間程度かかります。宜しくお願い致します。#GogoCandyあーこ#ひねりもちバッグ#ハンドメイド#帆布#帆布バッグ#マザーズバッグ#ちびひねりバッグ#生地オーダー#バッグ#SM2#無印#帆布トートバッグ#リネン#ハンドメイドバッグ