ボークス volks SD リーゼロッテ 2019ver.+おまけ

表示される値段はまとめの値段です。バラ売り可能。この前こちらで4thフルーセットのみで166000で貰いました。大切にするつもりですがうちに飾る場所がなくて、かまう時間もあまりないし、可哀想と思って譲りたいと思います。*4thフルーセットのみの場合166000になります。*今箱に寝かせています。フェスカバーあります、写真のため外されていました。グルーは除いたが少しだけ残っています。アイの変更に影響ありません。SD女の子リーゼロッテtheBestoftheBESTsVer.2019(Lieselotte:SuperDollfie®20thAnniv.version)フルーセット+SD女の子リーゼロッテGaleriedel'esprit2021秋冬Ver.(2021)衣装セット+靴+アイ+ウィッグ(欠品なし)+リーゼロッテtheBestoftheBESTsVer.「想いでの街、原宿リーゼロッテとシャルロッテ~夢の世界に住む少女達の物語~」(2014)衣装セット+靴+ウィッグ(2014ver.アイなし、他に欠品ありません)*写真では見にくいが靴は経年劣化があります。それ以外傷汚れなく美品だと思いますが見落とした場合もあるかもしれません。+おまけアイ+ドールスタンドどのセットも着用されていたため使用感があります。目立った傷や汚れがないと思いますが見落とし場合があるかもしれません。神経質な方は新品での購入をお勧めします。三つのリーゼロッテ衣装セットが含めているので大変珍しいです。そのため、一体のフルーセットより高くなります。バラ売りできます。ただし、セットのみになります。2021セットで22222、2014セットで44444になります。4thはフルーセットのみで166000よろしくお願いします。