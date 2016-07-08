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締太鼓用皮2丁掛1枚になります。新品未使用、皮も新品ですけど、もしかするとリメーク品かも知れません。太鼓店、メーカー不明です。予備として置いていた物です。使わないので出品致します。5年ほど倉庫にて保管してあった為汚れ等ございます。写真にてご確認の上自己責任にてご購入下さい。またトラブル等避ける為、購入後の返品、クレームは受け付けません。ご理解の程よろしくお願い致します。#和太鼓#太鼓#締め太鼓#締太鼓#2丁掛#2丁掛け