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イームズ　ソファーコンパクト　リプロダクト
商品番号 N28815822742
商品名

イームズ　ソファーコンパクト　リプロダクト
ブランド名 イームズ
特別価格 税込 34,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イームズ　ソファーコンパクトのリプロダクトになります表面上のダメージはなく、綺麗です座面の裏側の布が破れてます写真で確認お願いしますまた、座る所のハリがなくなってきていますミッドセンチュリー部屋には、とても良いと思います引き取りに来れる方、近隣の方は値引き化カラー...レッド主な張り地...布・ファブリックテイスト...ミッドセンチュリー#イームズチェア#ソファー#リプロダクト#ハーマンミラー#ミッドセンチュリー購入前に一度ご連絡下さい
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