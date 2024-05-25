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- スターバックス ピーナッツ コラボ スヌーピー ぬいぐるみ\u0026マグカップ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。スタバとスヌーピーのコラボグッズです。早起きしてオンラインで購入しました。マグカップは何回か使用しています。キッチンハイターで洗った後、除菌シートで吹いてお渡しします。マスコットはガラス扉の付いた棚で飾っていたので美品だと思います。コレクション整理中なので引き続き大切にしてくださる方にお譲りできたら嬉しいです。らくらく→ゆうゆうに変更する場合ありプロフィールもお読みいただきご理解いただける方、ご検討よろしくお願いいたします＾＾#スターバックス#PEANUTS#コラボグッズ#スヌーピー
http://narcologia.ru/goods/waveform526817.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical577401.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring121296.html
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