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モリシゲ　シングルソファ　1人掛けソファ　B
商品番号 W79961079395
商品名

モリシゲ　シングルソファ　1人掛けソファ　B
ブランド名 モリシゲ
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香川の伝統的な漆塗りの技法を活かし、クラシックなデザインからモダン和風のデザインのダイニングやソファなどを製造する高級家具メーカーのモリシゲ本革1人掛けソファです。使用に伴う傷や汚れシワなどありますが、革の破れなどはなくクッションのヘタリもほとんど感じられないと思います。右側のアームの色が少し違います。5枚目の写真にてご確認下さい。素人採寸ですが、サイズは幅92cm、奥行83cm、高さ66cmとなります。ヤマトのらくらく家財宅急便で送る予定です。送料込みの価格ですが、九州・沖縄の方は申し訳ありませんが対応できませんので購入をお控え下さい。模様替えのため出品致します。どうぞ宜しくお願いします。
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