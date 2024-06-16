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カリモク家具3人掛けソファ
商品番号 E36480781873
商品名

カリモク家具3人掛けソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーを掛けて使用していました。使用頻度も少ない為、キズ、汚れはほぼありません。高密度ウレタン「モールドフレックス」を使用した座り心地のよいソファです。寸法（外形）幅1980✖️奥行920✖️高さ900㎜座面高さ　400㎜張り材皮革（牛）、合成皮革品番　ZT5673D254＊取扱説明書添付します#カリモク、#ソファ、#3人掛け
http://narcologia.ru/goods/mobilehome829243.html
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