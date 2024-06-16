カリモク家具3人掛けソファ

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商品詳細
カバーを掛けて使用していました。使用頻度も少ない為、キズ、汚れはほぼありません。高密度ウレタン「モールドフレックス」を使用した座り心地のよいソファです。寸法（外形）幅1980✖️奥行920✖️高さ900㎜座面高さ 400㎜張り材皮革（牛）、合成皮革品番 ZT5673D254＊取扱説明書添付します#カリモク、#ソファ、#3人掛け
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