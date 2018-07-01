大塚家具　ソファ　CAS-Designed

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大塚家具のソファCAS-D定価108,000円(税込)のソファと別売りのヘッドレスト（14500円）幅1600ｘ奥行820ｘ780座面高400脚高1401年ほど前に購入しましたが、引越しのため売却します。奥行きがそこまでないので、スリムでコンパクトで設置しやすいと思います。中古品であるため、シミや汚れがございます。特に肘掛け部分に汚れがありますが、カバーは取り外してクリーニングをしたり、交換することができると思います。大幅な値下げは難しいかもしれませんが、相談もお受けします。テイスト···モダンカラー···グレーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）