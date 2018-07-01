- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ソファ/ソファベッド
- >
- ソファセット
- >
- 大塚家具 ソファ CAS-Designed
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
大塚家具のソファCAS-D定価108,000円(税込)のソファと別売りのヘッドレスト（14500円）幅1600ｘ奥行820ｘ780座面高400脚高1401年ほど前に購入しましたが、引越しのため売却します。奥行きがそこまでないので、スリムでコンパクトで設置しやすいと思います。中古品であるため、シミや汚れがございます。特に肘掛け部分に汚れがありますが、カバーは取り外してクリーニングをしたり、交換することができると思います。大幅な値下げは難しいかもしれませんが、相談もお受けします。テイスト···モダンカラー···グレーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/septet54319.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild289952.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant439082.html
大塚家具 [3人掛]カウチソファ 組み換え可能 「CAS-D」 布 カリダベージ
大塚家具 [3人掛]カウチソファ 組み換え可能 「CAS-D」 布 カリダベージ
大塚家具 ソファ CAS-Designed 第一ネット www.isakasyuzou.co.jp
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 | 大塚家具 オンラインショップ
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色 | 大塚家具 オンラインショップ
ラブソファ 2人掛け「CAS-D」幅160cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 ...
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 ...
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPベルファストブルー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPベルファストブルー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色
http://narcologia.ru/goods/septet54319.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild289952.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant439082.html
大塚家具 [3人掛]カウチソファ 組み換え可能 「CAS-D」 布 カリダベージ
大塚家具 [3人掛]カウチソファ 組み換え可能 「CAS-D」 布 カリダベージ
大塚家具 ソファ CAS-Designed 第一ネット www.isakasyuzou.co.jp
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 | 大塚家具 オンラインショップ
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色 | 大塚家具 オンラインショップ
ラブソファ 2人掛け「CAS-D」幅160cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 ...
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色 ...
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色
ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPベルファストブルー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPカリダベージュ 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPベルファストブルー 脚部全3色
組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色